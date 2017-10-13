УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфу приедет известный российский музыкальный критик и телеведущий Артем Варгафтик. Он выступит на открытии XI Международного органного фестиваля «SAUERFEST».

26 октября в Органном зале Башгосфилармонии мастер конферанса Артем Варгафтик предстанет в тандеме с органистом Тарасом Багинцом (Екатеринбург). Творческий дуэт представит оригинальную программу «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли». На концерте прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Луи Маршана и интересные рассказы о двух известных музыкантах своего времени.

Международный органный фестиваль «SAUERFEST» проходит с октября по декабрь. В его программе — концерты европейских и российских музыкантов. В прошлом году 10-й юбилейный фестиваль с аншлагом открыл тандем Варгафтика-Багинца. Организаторы решили снова порадовать дорогих слушателей этим артистическим пиршеством, сообщили в пресс-службе филармонии.

Тарас Багинец — солист Свердловской филармонии, органист, клавесинист. Основатель и художественный руководитель крупнейшего в России Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьяна Баха — «Bach-Fest» (Екатеринбург). Более 20 лет органист выступает в концертных залах России и знаменитых соборах Европы на исторических органах XVII-XIX веков. Багинец — лауреат и дипломант 10 международных конкурсов в Германии, России, Литве.

Артем Варгафтик — журналист, музыкант по первой и основной профессии. Еще студентом начал работать на радио корреспондентом, ведущим и автором музыкальных программ. Широкую известность получил благодаря передачам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура». Эти проекты были удостоены национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2003 и 2004 годах. В настоящее время — обозреватель «Радио России. Культура» и постоянный участник фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.