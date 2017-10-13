УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет церемония вручения молодежной театральной премии Союза театральных деятелей Башкортостана. Акция приурочена к открытию театрального сезона. 16 октября в Доме актера соберутся представители всех театров республики.

«В этом году особое внимание решено было уделить профессиональным театральным коллективам. Главный посыл этой премии — показать: молодежь, мы вас видим, замечаем ваши успехи, вы молодцы!» — сообщил один из организаторов события, и.о. председателя СТД РБ Хурматулла Утяшев.

Премия, которая в 2017 году вручается во второй раз, обрела денежное подкрепление. Планируется, что вручать премию в разных номинациях будут уважаемые актеры старшего поколения: народные артисты Нурия Ирсаева, Фардуна Касимова, Айрат Ахметшин, Татьяна Макрушина. Среди премий есть также особая номинация — за «пример, достойный подражания», вручаемая ветеранам театрального дела. В жюри под председательством режиссера Айрата Абушахманова работали театровед Айсылу Сагитова, представители ведущих театров республики.

В рамках мероприятия также состоится традиционное для молодежи событие — посвящение в актеры. Каждая группа вчерашних выпускников, влившихся в театральные труппы, представит свои номера.

Организатор — Молодежный совет Союза театральных деятелей РБ. Вход свободный, начало в 18.00.