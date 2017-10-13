УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 октября в Уфе в ФОК «Приозерный» (ул. Бикбая,13) состоится «Открытый республиканский Форум боевых искусств».

В нем примут участие около 1000 спортсменов из городов и районов Республики Башкортостан, а также из соседних регионов.

В рамках Форума пройдут республиканские, городские турниры и показательные выступления по нескольким видам спорта.