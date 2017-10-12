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В Башкирии пройдет Республиканский конкурс-фестиваль народного творчества «Җиз кыңгырау»

КУЛЬТУРА

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

17 октября в Татарском историко-культурном Центре села Буздяк Буздякского района пройдет Республиканский конкурс-фестиваль народного творчества «Җиз кыңгырау» («Медный колокольчик»). Символом мероприятия станет медный колокольчик, который будет ассоциироваться с традициями и обычаями татарского народа, сообщает Минкультуры региона.

На фестивале будут работать выставка мастеров народных художественных промыслов, национальных костюмов и утвари татарского народа, гастрономическая площадка с национальными кухнями народов Башкортостана. Гостей фестиваля ждут увлекательные квесты, национальные игры, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, по ивоплетению и изготовлению кукол-оберегов.

Начало в 11.00 часов. Праздник завершится гала-концертом победителей конкурса фольклорных исполнителей и коллективов.

Теги: фестиваль, народное творчество
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