В Башкирии пройдет Республиканский конкурс-фестиваль народного творчества «Җиз кыңгырау»
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
17 октября в Татарском историко-культурном Центре села Буздяк Буздякского района пройдет Республиканский конкурс-фестиваль народного творчества «Җиз кыңгырау» («Медный колокольчик»). Символом мероприятия станет медный колокольчик, который будет ассоциироваться с традициями и обычаями татарского народа, сообщает Минкультуры региона.
На фестивале будут работать выставка мастеров народных художественных промыслов, национальных костюмов и утвари татарского народа, гастрономическая площадка с национальными кухнями народов Башкортостана. Гостей фестиваля ждут увлекательные квесты, национальные игры, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, по ивоплетению и изготовлению кукол-оберегов.
Начало в 11.00 часов. Праздник завершится гала-концертом победителей конкурса фольклорных исполнителей и коллективов.