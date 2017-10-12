В России создан государственный фонд защиты прав дольщиков Фото: Олег Яровиков В России создан государственный фонд защиты прав дольщиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании фонда защиты прав дольщиков. Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» сформирует компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на выступление Дмитрия Медведева на заседании правительства.

«Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился», — рассказал премьер-министр.

Утверждены правила, по которым фонд защиты дольщиков будет финансировать завершение строительства недостроенных домов.

«В частности, если необходимая сумма составляет не более 500 миллионов рублей, решение будет приниматься правлением фонда. Если она превышает 500 миллионов рублей, то решение уже будет принимать наблюдательный совет фонда. При этом правление будет контролировать целевое использование выделенных денег», — пояснил Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, при принятии решения должны учитываться степень готовности объекта незавершенного строительства, размер предоставляемых денежных средств и сроки, необходимые для завершения строительства, количество заключенных договоров с дольщиками, а также количество жилых и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц.