«Салават Юлаев» начал выездную серию с победы над минским «Динамо» Фото: ИА "Башинформ" «Салават Юлаев» начал выездную серию с победы над минским «Динамо» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После «сухого» матча на домашнем льду «юлаевцы» отправились в далекий Минск, чтобы заработать очки в игре с местным «Динамо». С первых минут гости из столицы Башкирии стали угрожать воротам Энрота Юноса. На четвертой минуте встречи Энвер Лисин приблизился к белорусскому вратарю и открыл счет. Увеличил отрыв от белорусской команды новичок «Салавата» Михаил Юньков — 0:2. Но на этом беды «Динамо» не закончились. Под занавес первого отрезка игрового времени Линус Умарк в третий раз наказал минчан.

После перерыва атаки «юлаевцев» продолжились. Счет на табло 0:4 стал благодаря Игорю Макарову с ассистентами Максимом Осиповым и Антоном Лазаревым. Белорусские хоккеисты активизировались. Но ни одним моментом не смогли воспользоваться.

В третьем периоде «Динамо» лишили голкипера уфимского клуба Бена Скривенса третьего «сухаря» в юбилейном сезоне КХЛ. За две минуты до конца матча хозяева льда забили еще одну шайбу — 2:4.

Следующий матч «Салават» проведет в Петербурге с местным СКА.