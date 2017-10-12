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Как башкиры России и зарубежья отмечают День республики

КУЛЬТУРА

Как башкиры России и зарубежья отмечают День республики Фото: Гали Хасанов

Как башкиры России и зарубежья отмечают День республики Фото: Гали Хасанов

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Наши соотечественники, проживающие в России и зарубежных странах, отмечают День Республики Башкортостан.

Раньше всех праздник отметили в Узбекистане. Еще 7 октября здесь был организован большой праздник. Его провели совет Башкирского культурного центра им. А.-З. Валиди, отметившего свое 25-летие, при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан и Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров РУз. Была подготовлена выставка народного творчества, гостей встречали фольклорные ансамбли. Научный руководитель башкирского Института истории, языка и литературы РАН Фирдаус Хисаметдинова вручила награды и подарки активистам центра и гостям праздника. В торжествах приняли участие артисты из Узбекистана — творческое объединение «Дуслык» и ансамбль «Жемчужина», вокальный башкирский ансамбль «Хандугас», танцевальный ансамбль «Ляйсян», клуб «Агидель», театральная группа «Салават», а также из Башкортостана — солисты Нефтекамской филармонии.

В Казахстане 11 октября торжества прошли в Астане, в здании Россотрудничества. Об этом сообщил руководитель башкирского этно-культурного объединения «Акбузат» Урал Азнабаев. Были подготовлены этнографиечская выставка и концертная программа.

В Татарстане День Республики Башкортостан отмечают в течение нескольких дней. Дни башкирской культуры пройдут 12 октября в Нижнекамском Доме дружбы народов, 14 октября — в Доме дружбы народов «Родник» г. Набережные Челны. «Такие события нас всегда окрыляют, мы активно участвуем во всех национальных мероприятиях», — говорит председатель местного исполкома Курултая башкир Гали Хасанов.

В Москве накануне состоялось заседание правления РОО «Землячество Башкортостана», сообщил сотрудник Полпредства РБ в Москве Азат Гафуров. В российской столице торжественный вечер, посвященный Дню Республики, состоится 28 октября. Место проведения пока определяется. В рамках мероприятия пройдет вручение стипендий главы Башкортостана студентам вузов Москвы и Санкт-Петербурга. В концертной программе выступят ведущие артисты Башкирского культурного центра Москвы.

В Санкт-Петербурге 15 октября состоится концерт Роберта Юлдашева и группы «Курайсы», приуроченный ко Дню республики. Выступление запланировано в ресторане «Босфор».

Помнят и отмечают День Республики Башкортостан и наши земляки Айсылу Янтурина-Дарлес, работающая в ООН в Швейцарии, Рамиль Кадыров из Латвии, писатель, переводчик Равиль Садыков из Израиля.

Теги: День республики
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