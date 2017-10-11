Уфимец претендует на победу в рэп-проекте «Голос улиц» Фото: vk.com/smollmysli Уфимец претендует на победу в рэп-проекте «Голос улиц» Фото: vk.com/smollmysli

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Житель Уфы Ильшат Исламов представляет столицу Башкирии в популярном рэп-проекте «Голос улиц». Молодой человек прошел отбор, в котором участвовали 45 тысяч исполнителей.

Уфимец выступает под псевдонимом «Koptjaschynebo». На проект он представил песню «Смол» (Мысли).

«Вот уж не думал, что, сделав все в последний момент, я могу рассчитывать на то, что единственный буду представлять свой город и вообще попаду в проект, — написал молодой рэп-исполнитель. — Надеюсь, что земляки меня поддержат. Пошумим, Уфа?!»

На звание победителя «Голоса улиц» претендуют еще сотни представителей хип-хоп культуры. На первом месте пока находится москвич Ашот Бабаян, на втором — Артем Чернатынский из Кишинева, на третьем — Александр Силантьев из Ставрополя.

Ильшат Исламов пока набрал 286 голосов. Главный приз, который обещают организаторы проекта, встреча с «Бастой» и 3 миллиона рублей.