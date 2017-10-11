Три бывших игрока «Уфы» помогли сборной России сыграть с командой Ирана вничью Фото: РФС Три бывших игрока «Уфы» помогли сборной России сыграть с командой Ирана вничью Фото: РФС

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

10 октября сборная России по футболу на казанском поле провела контрольный матч с командой Ирана — участником финальной стадии Чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова сначала уступали сопернику. Однако позднее наши футболисты сумели отыграться и закончить встречу с равным счетом на табло — 1:1.

Среди тех, кто защищал на стадионе цвета российского триколора, есть и бывшие игроки футбольного клуба «Уфа». За национальную команду дебютировал вратарь Андрей Лунев, который после игры в столице Башкирии подписал контракт с петербургским «Зенитом».

В стартовом составе за Россию вышел и экс-защитник «уфимцев» Виктор Васин. Сейчас футболист выступает в ЦСКА.

Во втором тайме главный тренер россиян Станислав Черчесов выпустил бывшего нападающего башкирского клуба Антона Заболотного вместо Федора Смолова. Сейчас игрок защищает цвета клуба РФПЛ «Тосно».