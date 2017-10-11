В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева Фото: автор и пресс-служба Исполкома Курултая









В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева Фото: автор и пресс-служба Исполкома Курултая

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева. В церемонии приняли участие глава Кировского района Уфы Динар Халилов, представители Исполкома Всемирного курултая башкир, писатели, общественные деятели. Мероприятие началось со звучания национального башкирского инструмента — курая.

«С каждым годом мы все больше открываем Салавата Юлаева, гордимся им, изучаем его наследие, историю его жизни, находим новые интересные подробности. В этот праздничный день мы собрались на традиционное событие, чтоб воздать дань памяти нашему национальному герою», — отметил председатель исполкома курултая Амир Ишемгулов.

Прозвучали стихи, посвященные Салавату Юлаеву. Поэтесса Лариса Абдуллина и потомок национального героя рассказали о недавней поездке в Палдиски (крепость Рогервик) в Эстонии — месте последнего пристанища Салавата на каторге.

Журналист, историк Азат Ярмуллин напомнил собравшимся, что буквально через месяц, 17 ноября, памятник Салавату Юлаеву, созданный выдающимся скульптором Сосланбеком Тавасиевым, будет отмечать полувековой юбилей.