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В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева

КУЛЬТУРА

В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева

Фото: автор и пресс-служба Исполкома Курултая

В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева

Фото: автор и пресс-служба Исполкома Курултая

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана в День республики возложили цветы к памятнику Салавата Юлаева. В церемонии приняли участие глава Кировского района Уфы Динар Халилов, представители Исполкома Всемирного курултая башкир, писатели, общественные деятели. Мероприятие началось со звучания национального башкирского инструмента — курая.

«С каждым годом мы все больше открываем Салавата Юлаева, гордимся им, изучаем его наследие, историю его жизни, находим новые интересные подробности. В этот праздничный день мы собрались на традиционное событие, чтоб воздать дань памяти нашему национальному герою», — отметил председатель исполкома курултая Амир Ишемгулов.

Прозвучали стихи, посвященные Салавату Юлаеву. Поэтесса Лариса Абдуллина и потомок национального героя рассказали о недавней поездке в Палдиски (крепость Рогервик) в Эстонии — месте последнего пристанища Салавата на каторге.

Журналист, историк Азат Ярмуллин напомнил собравшимся, что буквально через месяц, 17 ноября, памятник Салавату Юлаеву, созданный выдающимся скульптором Сосланбеком Тавасиевым, будет отмечать полувековой юбилей.

Теги: День республики
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