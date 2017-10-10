УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Академия наук Башкирии определена организацией, ответственной за подготовку, проведение и хранение итогов социологических опросов по направлению «Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ». Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации республики.

Исследования будут проводиться три раза год — с 1 по 20 марта, с 20 июня по 10 июля и с 1 по 20 октября. Результаты опросов должны предоставляться в аппарат Правительства РБ не позднее последнего дня срока проведения опроса.