УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Публичные слушания по проекту республиканского закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоятся 12 октября в Доме Госсобрания РБ.

Проект бюджета выносится на публичное обсуждение впервые. Текст законопроекта был размещен на официальном сайте Госсобрания и интернет-портале правовой информации республики. С ним могли ознакомиться все желающие.

Принять участие в публичных слушаниях может любой житель республики. В период со 2 по 8 октября осуществлялась предварительная регистрация граждан, желающих стать участниками слушаний и выступить на них. Зарегистрироваться можно было как по телефону, так и по электронной почте. Кроме того, в период регистрации в письменном виде по электронной почте заранее принимались аргументированные замечания и предложения по проекту закона о бюджете.

В ходе проведения публичных слушаний перед их участниками выступит министр финансов республики, который ознакомит собравшихся с проектом бюджета и ответит на поступившие вопросы. После этого слово будет предоставлено участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок в ходе предварительной регистрации.