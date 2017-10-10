Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов: «Горжусь тем, что получается помогать людям» Фото: Олег Яровиков | Видео: Константин Кутыршин





Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов: «Горжусь тем, что получается помогать людям» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания России Рифат Шайхутдинов в ходе своей рабочей поездки в Башкортостан встретился с журналистами в Уфе. Пресс-конференция состоялась в агентстве «Башинформ».

«По долгу службы мне часто приходится бывать в Башкортостане, вернее даже на севере и западе региона, поскольку я избирался по Нефтекамскому одномандатному округу. И основная моя работа сосредоточена именно там. Мы много уделяем внимание СМИ в своем округе и практически не бываем в Уфе. По сути, это связано с тем, что Уфа — это не мой округ. Считаю, что это не справедливо, поэтому решил раз в год, а может быть и чаще, встречаться с журналистами в Уфе», — заявил парламентарий в начале пресс-конференции.

Говоря о своей текущей деятельности в Государственной Думе, Рифат Шайхутдинов рассказал, что на данный момент входит в Совет Думы, является членом Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, возглавляет Экспертный Совет по малому и среднему предпринимательству и самозанятости, входит в рабочую группу по реализации ежегодных посланий Президента России, а также в рабочую группу по изменению избирательного законодательства при Администрации Президента РФ.

Парламентарий отметил, что за прошедший год им было подготовлено 11 законодательных инициатив, семь из них были приняты. В частности, прошли поправки в законодательство, отстаивающие интересы бизнеса в вопросах предоставления равноценных помещений в новых домах или денежной компенсации по рыночной стоимости.

«Также приняты поправки в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», меняющие критерии отнесения предприятий лёгкой промышленности к субъектам среднего предпринимательства, — добавил Рифат Шайхутдинов. — Для моего округа это важно, потому что там есть предприятия и текстильной промышленности, и кожной галантереи. Ранее предприятия лёгкой промышленности не могли воспользоваться поддержкой государства, получать льготные кредиты в банках. Поправками был расширен круг предприятий, имеющих право участвовать в федеральных программах господдержки малого и среднего бизнеса».

А совсем недавно депутат поддержал просьбу представителей малого и среднего бизнеса перенести срок вступления в силу закона об онлайн-кассах и внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Для тех, кто раньше не работал с кассовой контрольной техникой, есть отсрочка до 1 июля 2018 года. Но то количество проблемных факторов, которые сегодня вскрылись, говорят о том, что стоит пересмотреть сроки внедрения онлайн-касс, считает депутат. Большинство бизнесменов волнует стоимость онлайн-касс — порядка 60 тысяч рублей. По словам Рифата Шайхутдинова, для представителей малого бизнеса это серьёзные деньги.

«Если нам удастся провести этот законопроект, для себя я буду считать это большим успехом», — отметил парламентарий.

Рифат Шайхутдинов также рассказал о предстоящих переменах в избирательном законодательстве. Так, сам депутат выступает за отмену муниципального фильтра для представителей парламентских партий, а также депутатов–одномандатников. Но только для тех субъектов, где они избирались.

«Это не означает, что если я избирался от Башкортостана, то я могу выдвигаться на губернаторских выборах, например, в Астрахани без муниципального фильтра», — уточнил депутат свою позицию.

Предстоящие предвыборные кампании, как президентские, так и в Госсобрание республики, депутат попытается использовать в полную силу.

«У нас есть идея провести набор кандидатов по республике, — признался он журналистам. — В Курултай мы будем выдвигать молодых ребят, которые так или иначе связаны с нашей идеологией. А наша идеология — это поддержка тех, кто самостоятельно кормит себя и свои семьи. В этом смысле мы правая партия, но при этом патриотическая. То есть мы за свою страну и за вложение национального капитала здесь, в России».

Что касается работы в округе, парламентарий отметил, что она охватывают практически всю северную и западную границу республики, включает города Нефтекамск, Агидель, Октябрьский, а также Бакалинский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, Туймазинский, Шаранский и Янаульский районы. В округе действуют общественные приемные депутата, в рамках региональных недель регулярно проводятся личные приемы граждан, которые посетили уже более двухсот человек.

Также постоянно проводятся встречи с главами муниципальных образований для обсуждения вопросов текущей деятельности. Состоялись встречи с предпринимателями городов Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы. Парламентарий надеется, что в будущем это позволит создать систему оценки и улучшения законодательства в области предпринимательской деятельности.

Кроме того, Рифат Шайхутдинов проводит встречи с руководителями предприятий округа, общественных организаций, молодежных движений. Например, депутат посетил молодежный форум в природном парке «Кандры-куль», выступал с лекциями для студентов.

«Нормальные рабочие отношения у нас сложились и с главой республики Рустэмом Хамитовым, мы дважды с ним встречались и оба раза достаточно продуктивно», — рассказал депутат журналистам.

По словам парламентария, первый раз он встречался с руководителем региона по вопросу о содействии в разрешении земельного вопроса историко-культурного центра «Этнодеревня» в Туймазинском районе. Создание центра подразумевает воссоздание в натуральную величину домовладений и приусадебных построек коренного народа Башкортостан с начала 17 века в целях ознакомления жителей и гостей республики с историей края. В рамках проекта «Этнодеревня» создан и функционирует цех по изготовлению традиционного напитка башкирского народа — кумыса. На сегодняшний день создание «Этнодеревни» по задуманному проекту подходит к завершению, финансирование проекта осуществляется полностью за счет собственных средств местных предпринимателей.

«Второй раз мы говорили про инвестиции в дороги, в частности, обсуждали вопрос строительства подъезда к селу Урметово в Илишевском районе. Население неоднократно обращалось с просьбой о строительства автомобильной дороги — подъезда к населенному пункту по короткому пути, что позволит сократить расстояние до районного центра, соединить транспортным сообщением село с соседними районами и трассой М-7 «Волга». На данный момент этот вопрос тоже решается», — отметил депутат.

Рифат Шайхутдинов оказывает и материальную поддержку жителям своего избирательного округа. Для более эффективного оказания помощи им был учрежден Благотворительный фонд «Общее Дело», в попечительский совет которого входят руководители передовых предприятий округа: ПАО «НЕФАЗ», ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива», НПФ «Пакер», ООО «Туймазинская керамика». Фонд осуществляет деятельность только на территории округа. Средства Фонда запрещено направлять на финансирование политических партий и избирательных кампаний кандидатов на выборах всех уровней, поддержку коммерческой деятельности.

«Еще во время избирательной компании я обещал, что половину зарплаты буду перечислять на счет Фонда. На сегодняшний день перечислено уже более двух миллионов рублей, и львиная их доля ушла на поддержку местных инициатив, в том числе на лечение тяжелобольного ребенка из Нефтекамска», — рассказал Рифат Шайхутдинов.

Эта история получила большой резонанс. Малышу из Нефтекамска требовалась срочная операция в Германии, деньги на лечение собирали всем миром, но необходимая сумма не набиралась. Решить проблему помогли в Фонде «Общее Дело».

«Уже после реабилитации родители мальчика пришли и лично поблагодарили нас. Это было очень приятно, — поделился парламентарий. — Горжусь тем, что получается помогать людям».

В рамках текущей региональной недели Рифат Шайхутдинов посетит Дюртюлинский, Илишевский и Бакалинский районы, где состоятся встречи с главами администраций и приемы граждан. Кроме того, депутат примет участие в мероприятиях ко Дню учителя в Илишевском и Бакалинском районах.