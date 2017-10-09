Экс-«юлаевец» Денис Куляш подписал контракт с «Автомобилистом» Фото: ХК "Салават Юлаев" Экс-«юлаевец» Денис Куляш подписал контракт с «Автомобилистом» Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 9 октября, «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с капитаном 34-летним Денисом Куляшом. Чуть позднее «Автомобилист» опубликовал информацию о подписании договора с «царь-пушкой».

«Наш клуб подписал контракт до конца сезона с Денисом Куляшом», — говорится в коротком сообщении хоккейного клуба из столицы Урала.

Карьеру хоккеиста Денис Куляш начал в молодежной команде омского «Авангарда». Затем выходил на лед в форме московских клубов ЦСКА и «Динамо». В 2009 году защитник вернулся в родную команду, а с 2011 по 2013 год представлял «Ак Барс», после снова подписал контракт с Омском.

За уфимскую ледовую дружину Куляш сыграл сезон 2016/2017. Юбилейный сезон КХЛ игрок обороны начал с качестве капитана «Салавата Юлаева».