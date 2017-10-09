ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Денисом Куляшом Фото: ХК "Салават Юлаев" ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Денисом Куляшом Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимский хоккейный клуб на днях поместил 34-летнего защитника Дениса Куляша в драфт отказов. Сегодня «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с игроком.

«Договор расторгнут по соглашению сторон. Действующее соглашение игрока было рассчитано до конца текущего сезона», — уточнили в пресс-службе «юлаевцев».

В юбилейном сезоне КХЛ игрок обороны провел в форме «Салавата Юлаева» 16 матчей, в которых набрал 5 очков (2+3). Последние встречи Денис Куляш проводил за уфимскую ледовую дружину в статусе капитана. В последнем матче «юлаевцев» против «Сибири» его на этом посту сменил Александр Логинов.

Всего в КХЛ Куляш сыграл 526 матчей и забил 99 голов. Болельщики клуба из столицы Башкирии так и не увидели юбилейную шайбу защитника за «Салават».