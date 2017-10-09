ХК «Агидель» подписал контракт с игроком сборной России Фото: ХК "Салават Юлаев" ХК «Агидель» подписал контракт с игроком сборной России Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Женская хоккейная команда «Агидель» из столицы Башкирии подписала трудовой договор с нападающим сборной России 27-летней Александрой Вафиной. Об этом сообщается на официальном сайте башкирского клуба. По данным пресс-службы «Агидели», соглашение действует до конца текущего сезона.

Александра Вафина родилась в городе Алма-Ата. С 2008 года хоккеистка выступала за челябинский клуб «Факел», два года защищала цвета американской команды «Миннесота Дулут Бульдогс», после подписала контракт с «Университет Калгари».

За профессиональную карьеру она завоевала бронзовую медаль чемпионата России (2011 год), заняла вместе с национальной женской сборной третье место чемпионата мира (2013 и 2016 годы). Также в копилке нового нападающего «Агидели» есть две золотых медали Универсиады (2015 и 2017 годы).