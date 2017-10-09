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9 октября Понедельник

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ЦСКА сыграет с «Уфой» товарищеский матч

СПОРТ

ЦСКА сыграет с «Уфой» товарищеский матч Фото: Олег Яровиков

ЦСКА сыграет с «Уфой» товарищеский матч Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В понедельник, 9 октября, футболисты «Уфы» гостят в Москве. «Горожане» приехали в столицу России, чтобы сыграть контрольный матч с местным ЦСКА. Поединок пройдет на основном поле стадиона «Октябрь».

Подопечные Виктора Гончаренко и Сергея Семака в 12 туре чемпионата России не выявили победителя, сыграв в Москве 0:0. Этим товарищеским матчем команды закроют перерыв в турнире РФПЛ.

Трансляция начнется в 14.00 по уфимскому времени на официальном канале ЦСКА в YouTube.

Следующий матч российского чемпионата «Уфа» проведет на домашнем поле стадиона «Нефтяник» в воскресенье, 15 октября. Клуб из столицы Башкирии принимает московский «Локомотив».

Теги: футбол, ФК Уфа, ЦСКА
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