Игроки «Агидели» поделились опытом с юными хоккеистками Фото: ХК "Салават Юлаев" Игроки «Агидели» поделились опытом с юными хоккеистками Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Всемирный уик-энд женского хоккея уфимская команда «Агидель» отметила мастер-классом на льду Дворца спорта. Нападающие, защитники и вратари ЖХЛ поделились опытом с уфимками, жительницами Стерлитамака и Салавата от четырех до 14 лет, которые мечтают играть в хоккей.

«Под бдительным присмотром тренерского штаба уфимок и игроков нашей женской команды хоккеистки усиленно отрабатывали на льду технику катания и владения клюшкой, а также исполняли импровизированные штрафные броски», — рассказали в пресс-службе ХК «Агидель».

Затем молодые хоккеистки поделились на две команды вместе с представительницами «Агидели» и сыграли в товарищеский матч. Голов было много, даже не стали считать. После девочки получили подарки, наставления и автографы профессионалов.