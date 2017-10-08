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8 октября Воскресенье

Уфа   °

«Салават Юлаев» прервал серию поражений победой над «Сибирью»

СПОРТ

«Салават Юлаев» прервал серию поражений победой над «Сибирью» Фото: Андрей Старостин

«Салават Юлаев» прервал серию поражений победой над «Сибирью» Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Воскресная встреча «Салавата» и «Сибири» началась спокойно. Лишь к экватору первого периода хозяева льда удалились: Захар Арзамасцев атаковал игрока, не владеющего шайбой. Гости не смогли воспользоваться моментом. А вот «юлаевцы» реализовали большинство. Очко себе в копилку положил Энвер Лисин. Под занавес периода «сибиряки» остались втроем. Новый капитан «Салавата» тут же наказал соперника — 2:0.

Вторая двадцатиминутка началась для «Салавата» в большинстве, но заброшенной шайбы «Уфа-Арена» не увидела. Однако ближе к середине периода Антон Лазарев в третий раз огорчил вратаря «Сибири» Александра Салака. С вип-трибуны радовалась вместе со всеми фанатами супруга нападающего Виктория.

«Зеленый сектор» гнал «юлаевцев» вперед, запевая «Катюшу» вместе с родственниками шведа Линуса Умарка. «Сибиряки» пытались хоть как-нибудь исправить ситуацию, однако ничего не вышло. Итоговый счет на табло — 3:0. Канадский голкипер уфимской дружины Бен Скривенс оформил второй «сухарь».

«Салават Юлаев» отправляется на очередной выезд.

Теги: хоккей, ХК «Салават Юлаев»
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