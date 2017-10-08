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Рустэм Хамитов пригласил Посла Саудовской Аравии посетить Башкортостан

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов пригласил Посла Саудовской Аравии посетить Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов пригласил Посла Саудовской Аравии посетить Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился в Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Абдуррахманом бен Ибрагимом ар-Расси. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества и реализации совместных проектов.

По итогам предыдущей встречи Главы республики и Посла Саудовской Аравии, которая состоялась в 2016 году, в Башкортостане разработан и реализуется план мероприятий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Королевством. Рустэм Хамитов пригласил Посла посетить республику, чтобы ознакомиться с её возможностями и обсудить дальнейшие направления взаимодействия.

В свою очередь Абдуррахман бен Ибрагим ар-Расси пригласил Главу Башкортостана посетить Саудовскую Аравию в рамках работы Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Теги: международное сотрудничество, Саудовская Аравия, глава рб
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