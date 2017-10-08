В столице Башкортостана состоялась мировая премьера мюзикла «Дюймовочка и Принц» Фото: Альберт Загиров















В столице Башкортостана состоялась мировая премьера мюзикла «Дюймовочка и Принц» Фото: Альберт Загиров

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана состоялась мировая премьера мюзикла «Дюймовочка и Принц». Репертуар Русского драматического театра пополнился качественной, яркой, оригинальной постановкой по мотивам знаменитой сказки Андерсена.

Семейный мюзикл «Дюймовочка и Принц» — новое детище драматурга Карена Кавалеряна, композитора Кима Брейтбурга, музыкального руководителя постановки Валерии Брейтбург, режиссера-постановщика Анастасии Гриненко, художника постановщика Сергея Илларионова, хореографа Дмитрия Якубовича, художника по свету Семена Давиденко.

«Я думаю, что на этот мюзикл можно идти и взрослым, и детям. Он красочный, яркий и внешне, и по музыке и текстам. Много действия, музыки, танцев. Взрослым на своем уровне будет интересно узнать какие-то социальные типы и даже своих знакомых — здесь и Жаба, и Паук, и Крот. Думаю, что люди получат от семейного просмотра большое удовольствие», — прокомментировал перед началом спектакля корреспонденту агентства «Башинформ» Ким Брейтбург.

Спектакль запоминается прекрасными ариями и песнями разнохарактерных героев, созданных в самых разных жанрах — от блюза до танго и рок-н-ролла. На славу потрудилась и режиссер спектакля, поместившая своих героев в ситуации-аллегории, вызывающие у зрителей ассоциации с современными реалиями и медийными персонажами. Жители Сказочного леса, рок-квартет в Лягушачьем болоте, гламурная тусовка в Жучиной поляне, Мыши и Крот в подземелье и Золотые рыбки привели публику в восторг.

Главную роль Дюймовочки в первый премьерный день исполнила юная актриса Рената Муртазина, которой едва исполнилось 17 лет. Дебютантка, несмотря на отсутствие опыта, прекрасно справилась со сложной ролью на пару с Принцем — Михаилом Павловым. В спектакле много достойных актерских работ, все актеры играли виртуозно и с большой отдачей: Ласточка Лилу (Александра Баландина), Ирис (Татьяна Григорьева), Мадди (Сергей Пахомов), Алонзо (Тимур Гарипов), Паук Пэк (Илья Мясников), Крот (Валерий Гриньков) и другие.

Зрители выходили со спектакля, напевая финальную песню «Если есть крылья, почему не летать?» — арии нового мюзикла уже пошли в народ.

Завтра уфимцев ожидает еще два премьерных спектакля — в 13.00 и 18.00.