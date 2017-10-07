В Стерлитамаке театральный сезон открылся семейным спектаклем «Руслан и Людмила» Фото: Минкультуры РБ



В Стерлитамаке театральный сезон открылся семейным спектаклем «Руслан и Людмила» Фото: Минкультуры РБ

УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Стерлитамакский русский драмтеатр открыл 72-й сезон романтической фантазией «Руслан и Людмила». Постановка осуществилась благодаря проекту «Театры малых городов», инициированному «Единой Россией», напомнила директора театра Виктория Замесина. По данной программе театру было выделено 7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

«Какой театр не мечтает иметь в своей репертуарной афише Пушкина! Молодой и дерзкий Александр Пушкин адресовал двести лет назад свою сказку взрослым, способным оценить игру фривольной фантазии и лукавства. Мы решили примирить, удовлетворить интересы и детей, и взрослых, предложив спектакль для семейного просмотра», — сказала руководитель творческого учреждения.

Над спектаклем работала группа приглашенных постановщиков: режиссер Людмила Исмайлова и художник Ольга Горячева из Санкт-Петербурга, московский балетмейстер Вера Лесничая и уфимский художник по свету Денис Черепанов, сообщили в Минкультуры РБ.

Как сообщал «Башинформ», по линии проекта также получили поддержку драмтеатры в Стерлитамаке (русский и башкирский), в Сибае (башкирский и детский «Сулпан»), Туймазах, Салавате. На эти цели направлено 34,8 млн рублей из федерального бюджета на условиях республиканского софинансирования в размере 10%. Каждый театр готовит по две премьеры.