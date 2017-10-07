Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.76 ↑

EUR 67.53 ↑

7 октября Суббота

Уфа   °

В Стерлитамаке театральный сезон открылся семейным спектаклем «Руслан и Людмила»

КУЛЬТУРА

В Стерлитамаке театральный сезон открылся семейным спектаклем «Руслан и Людмила»

Фото: Минкультуры РБ

В Стерлитамаке театральный сезон открылся семейным спектаклем «Руслан и Людмила»

Фото: Минкультуры РБ

УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Стерлитамакский русский драмтеатр открыл 72-й сезон романтической фантазией «Руслан и Людмила». Постановка осуществилась благодаря проекту «Театры малых городов», инициированному «Единой Россией», напомнила директора театра Виктория Замесина. По данной программе театру было выделено 7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

«Какой театр не мечтает иметь в своей репертуарной афише Пушкина! Молодой и дерзкий Александр Пушкин адресовал двести лет назад свою сказку взрослым, способным оценить игру фривольной фантазии и лукавства. Мы решили примирить, удовлетворить интересы и детей, и взрослых, предложив спектакль для семейного просмотра», — сказала руководитель творческого учреждения.

Над спектаклем работала группа приглашенных постановщиков: режиссер Людмила Исмайлова и художник Ольга Горячева из Санкт-Петербурга, московский балетмейстер Вера Лесничая и уфимский художник по свету Денис Черепанов, сообщили в Минкультуры РБ.

Как сообщал «Башинформ», по линии проекта также получили поддержку драмтеатры в Стерлитамаке (русский и башкирский), в Сибае (башкирский и детский «Сулпан»), Туймазах, Салавате. На эти цели направлено 34,8 млн рублей из федерального бюджета на условиях республиканского софинансирования в размере 10%. Каждый театр готовит по две премьеры.

Теги: премьера, пушкин, театра
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть