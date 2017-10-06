УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Все музеи Башкортостана готовятся ко Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2017», которая стартует 3 ноября в 18.00. В этом году в центре внимания будут три темы: «1917 год и Башкортостан», «Год экологии и особо охраняемых природных территорий», «День народного единства». Стала известна полная программа праздничных мероприятий.

Национальный музей республики планирует интерактивные мероприятия, квесты, игры. Состоятся показы фильмов «Бабич», посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан, «Царь», посвященного свержению российской монархии, «Модель Сталина», посвященного утверждению новой диктатуры. Здесь откроется V Международная передвижная выставка рукотворных кукол и игрушек «Из глубины столетий. Сказки народов России».

Башкирский художественный музей имени М.В. Нестерова проведет мастер-классы, Art-базар. Для ночной публики сыграет пианистка Наталья Кочурова и ее друзья. Любителям фольклора будет интересен концерт фольклорной музыки с этническими барабанами группы «Уфаэтнодрамс». В планах также — поэтический вечер от В.В. Лязина и О.И. Салдеева и концерт Данила Даутова.

В Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова выступят студенты Уфимского института искусств имени З. Исмагилова. Концерт вокально-инструментальной музыки «Времена года».

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури состоится круглый стол «Октябрьская революция 1917 года в произведениях Мажита Гафури» и откроется передвижная выставка «Вдохновленные Башкирией».

Кроме специально подготовленных мероприятий, во время Ночи искусств можно будет осмотреть текущие выставки музеев. Полную программу Ночи искусств можно скачать здесь.