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6 октября Пятница

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Подводная пещера Башкирии претендует на статус самой длинной в России

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Дайверы-исследователи изучат подводную пещеру Сакаска в Башкирии, которая претендует на статус самой протяженной в России, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Салавата Нафикова.

«Сейчас точкой притяжения дайверов является Ординская пещера в Пермском крае протяженностью более 4 км. Теперь сместить ее с трона может Сакаска. Как предполагается, она имеет длинные тоннели и очень большие залы», — сказал Нафиков.

Пещера находится на территории заповедника «Шульган -Таш». Ученые с Урала, Северной Карелии и Поволжья будут исследовать пещерную систему с 9 по 14 октября. Точка входа в пещеру располагается в Юмагузинском водохранилище на глубине 21 м и достаточно быстро достигает глубины в 45 м. Потом плавно спускается до 65-70 м. Жерло подземной реки, размером почти с тоннель метро, каждую минуту извергает кубометры чистейшей питьевой воды.

Перед группой исследователей стоит задача «картографирования известной части пещеры и установки стационарного ходового конца для того, чтобы ее могли посещать дайверы-спелеоподводники».

Особое внимание будет уделено безопасности ученых. «Мы ожидаем приезд барокамеры из Нижнего Новгорода, чтобы в экстренном случае исследователи могли пройти декомпрессию. Управление МЧС будет обеспечивать безопасность участников подводной миссии, которую можно назвать высшим пилотажем среди водолазов», — добавил Салават Нафиков.

Экспедиция организована под эгидой Русского географического общества с участием башкирского отделения.

Теги: пещеры, наука
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