Установлены подозреваемые по делу о «массовом минировании» в России Фото: ТАСС Установлены подозреваемые по делу о «массовом минировании» в России Фото: ТАСС

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сотрудники ФСБ установили личности четырех подозреваемых, которые могли стоять за анонимными звонками о массовом минировании зданий по всей России в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы спецслужбы Александра Бортникова.

Подозреваемые по делу о массовых звонках о минировании зданий в 50 регионах России являются россиянами, но находятся за границей, уточнил Бортников. По его словам, у подозреваемых есть пособники на территории России. О том, где в настоящее время находятся предполагаемые преступники, он не уточнил. Также неизвестно, предпринимаются ли какие-нибудь меры по их задержанию.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сказал журналистам Бортников после совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 76 стран. Руководитель ФСБ отметил, что определить место нахождения преступников сложно из-за того, что они использовали в своей работе IP-технологию. «Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заключил он.

В ФСБ также подсчитали ущерб от действий лиц, которые организовали массовые анонимные звонки о минировании зданий и мест массового пребывания людей по всей стране.

«Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический — мы посчитали — на первых днях более 300 млн рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил он.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Анонимные звонки с угрозами взрывов 1960 зданий зарегистрированы в 120 городах страны. Почти 800 тысяч человек эвакуировали. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. В Уфе эвакуировали посетителей крупных торговых центров 11 сентября, подобное повторилось 24 сентября и вчера, 4 октября. Сообщения поступали о бесхозных предметах, но найдено ничего не было.