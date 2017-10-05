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5 октября Четверг

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Рустэм Хамитов принимает участие в российско-саудовских переговорах

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов принимает участие в российско-саудовских переговорах Фото: пресс-служба Президента России

Рустэм Хамитов принимает участие в российско-саудовских переговорах Фото: пресс-служба Президента России

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

5 октября в Кремле состоялись переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, который впервые прибыл в Россию с государственным визитом.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества, перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров подписан пакет документов.

В мероприятиях в рамках государственного визита Короля Саудовской Аравии принимает участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Теги: международное сотрудничество, глава рб
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