Рустэм Хамитов принимает участие в российско-саудовских переговорах
Рустэм Хамитов принимает участие в российско-саудовских переговорах Фото: пресс-служба Президента России
Рустэм Хамитов принимает участие в российско-саудовских переговорах Фото: пресс-служба Президента России
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
5 октября в Кремле состоялись переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, который впервые прибыл в Россию с государственным визитом.
В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества, перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров подписан пакет документов.
В мероприятиях в рамках государственного визита Короля Саудовской Аравии принимает участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.