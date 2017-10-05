В Башкирии живёт единственный в России преподаватель родного латышского языка Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан». В Башкирии живёт единственный в России преподаватель родного латышского языка Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Архангельском районе Башкирии живёт и работает единственный в России преподаватель родного латышского языка, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Илона Савераса приехала в деревню Максим Горький девять лет назад из латвийского города Валмиеры по рабочей программе. Около 2000 тысяч её соотечественников иммигрировали сюда в годы столыпинской реформы в конце 19 века. Но сейчас на родном латышском здесь говорят единицы и язык практически утерян.

В деревне из 235 школьников 20 изучают латышский язык. Ученики этой школы так заинтересовались изучением языка и культуры прибалтийского народа, что теперь не пропускают и кружок пения и танца, который ведет Илона Савераса. Дети из ансамбля «Атбалсс», что в переводе значит «Эхо», даже участвовали в международном фестивале песни в Латвии.

Отдавая всю любовь к языку детям, Илона Савераса пока не загадывает будет ли дальше преподавать в этой деревне. Она с честью носит звание единственного преподавателя родного латышского в России. И, если школа в очередной раз уговорит талантливого педагога остаться, то, вполне возможно, Илона продлит рабочую визу и на следующий учебный год.