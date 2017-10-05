Рафаэль Яхин - единственный представитель Башкирии выступит за Россию на мировом чемпионате в Абу-Даби (ОАЭ) Фото: Марина Попова









Рафаэль Яхин - единственный представитель Башкирии выступит за Россию на мировом чемпионате в Абу-Даби (ОАЭ) Фото: Марина Попова

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четверокурсник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин представит России на мировом чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби (ОАЭ). Он выступит в компетенции «Камнетесное дело».

Возможность отстоять честь нашей страны Рафаэль получил благодаря своим предыдущим победам. Сначала он стал лучшим в региональном чемпионате, затем выиграл национальный чемпионат в Краснодаре. И по его итогам было принято решение включить Рафаэля в расширенный состав сборной России. А уже после отборочных этапов и тренировок он получил право представлять нашу страну в мировых соревнованиях.

Как рассказала агентству «Башинформ» национальный эксперт, преподаватель спецдисциплин, технологий обработки природного камня Сибайского колледжа Марина Попова, участников по этой компетенции готовят только в шести субъектах РФ: в Татарстане, Москве и Московской области, Краснодаре, Тыве и Башкортостане.

«Камнетесное дело в России не так популярно и развито. У нас просто выкладывают из кирпичей, а Европа базируется на известняке. У них много скульптуры, ценится ручная работа, много заказов, — говорит Марина Попова. – В Абу-Даби по этой компетенции съедутся представители 11 стран, в том числе Бразилии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Англии. Чемпионат будет проходить с 14 по 19 октября».

В настоящий момент Рафаэль Яхин находится в Москве, оттуда на днях вылетит в ОАЭ. Ему уже известно задание. Молодому профессионалу из Башкортостана предстоит создать малую архитектурную форму (часть арки и кроншейин).

«Рафаэль имеет все шансы победить, — считает Марина Попова. – Последняя тренировка во Франции показала, что он может бороться за призовое место. Подготовка к предстоящему чемпионату также велась ежедневно на базе Сибайского колледжа, где с ним занимался региональный тренер – Аскат Ишбаев. У нашего студента уже есть вся необходимая практика и опыт, он стал более уверен, знает, что может все сделать хорошо. В течение трех-четырех дней ему нужно будет сделать три модуля».

Все выездные тренировки организовывала для Рафаэля Марина Попова. За ее плечами пять проведенных ею национальных чемпионатов.

В резерве на соревнованиях в ОАЭ в этой компетенции — участник из Тывы.

Говоря о трудностях, национальный эксперт из Сибая заметила, что иногда возникают сложности с инструментами. Их бывает недостаточно и при необходимости нужно пополнять.

«Большую поддержку в этом оказывает директор Сибайского колледжа Лундеж Баймуратов. Он с самого начала снабжает нас всем необходимым оборудованием. Сейчас благодаря ему база колледжа станет аккредитационной площадкой Специализированного центра компетенции по камнетесному делу. Кроме этого, в этом году мы получаем информационную и организационную помощь от директора регионального координационного центра движения WorldSkills Russia Ильшата Рахматуллина. Он не так давно возглавил это движение, но уже решает многие наши вопросы», — поделилась Марина Попова.

Между тем, Рафаэль Яхин не первый представитель Сибайского колледжа, принимающий участие в столь значимых состязаниях. Студенты этого ссуза уже заявляли о себе на мировых чемпионатах в Германии (2013 год) и Бразилии (2015). В этом году в национальном чемпионате в Краснодаре вновь победу завоевал учащийся этого колледжа Ильмир Саитбаталлов.

В 44-ом чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в ОАЭ примут участие молодые профессионалы из более 75 стран-участниц международного движения, которые поборются за медали в 50 компетенциях.