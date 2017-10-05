В Уфимском планетарии проведут фестиваль полнокупольных фильмов по астрономии Фото: Андрей Старостин В Уфимском планетарии проведут фестиваль полнокупольных фильмов по астрономии Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфимском городском планетарии 9 и 10 октября состоится публичный благотворительный фестиваль полнокупольных фильмов по астрономии «Уфа-2017». Это второй в России и в Уфе благотворительный сеанс полнокупольных фильмов. Первый фестиваль, проведенный Уфимским планетарием в 2016 году, пользовался большой популярностью у зрителей.

Нынешний публичный благотворительный фестиваль полнокупольных фильмов и программ проводится в рамках Всемирной недели космоса в поддержку возвращения в Российской Федерации курса астрономии в школьную программу.

Цель фестиваля — привлечь внимание учителей астрономии и учащихся к использованию в процессе обучения полнокупольных программ по астрономии; продемонстрировать потенциал современного планетария как эффективного средства формирования естественнонаучного мировоззрения учащихся.

Фестиваль проводится при содействии Культурно-просветительского центра им. В.В. Терешковой (г. Ярославль). Он предназначен прежде всего для преподавателей астрономии и учащихся города Уфы, изучающих астрономию или тех, кто начнет изучать ее во втором полугодии 2017/2018 учебного года, сообщили в планетарии.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте планетария.

Заявки принимаются по телефонам: (347) 235-70-23; 244-72-06; 8-927-082-72-22.