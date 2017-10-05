В Башкирии вспоминают «золотого тренера» ХК «Салават Юлаев» Сергея Михалева Фото: Ольга Коновалова В Башкирии вспоминают «золотого тренера» ХК «Салават Юлаев» Сергея Михалева Фото: Ольга Коновалова

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 5 октября, заслуженному тренеру РСФСР Сергею Михалеву исполнилось бы 70 лет. Его вспоминают спортивные сообщества не только в Башкирии, но и по всей России.

«Сегодня нашему папочке юбилей. Самый единственный, самый дорогой, самый любимый, светлая память тебе. Для нас ты всегда жив!» — коротко написала вдова Сергея Михалева Ольга Коновалова.

«Золотого тренера» хоккейного клуба «Салават Юлаев» не стало 21 апреля 2015 года. Сергей Михалев погиб в автокатастрофе в Челябинской области под Ашой. «Михалыч» ехал на пассажирском сиденье «Шкоды Октавиа». Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Легенда башкирского хоккея возвращался в Уфу с похорон своего друга и коллеги Валерия Белоусова. Похоронили Сергея Михалева в Тольятти.

Под началом Сергея Михалева уфимский клуб «Салават Юлаев» впервые завоевал золотую медаль чемпионата России в 2008 году. Незадолго до гибели тренер вернулся в башкирский хоккей, где занял должность генерального менеджера по спортивным вопросам.

У Сергея Михайловича осталась супруга Ольга, взрослая дочь Мария и два маленьких сына Степан и Семен.