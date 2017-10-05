Недра Башкирии: кто и как готовил первую геологическую карту республики Фото: Книжная палата РБ Недра Башкирии: кто и как готовил первую геологическую карту республики Фото: Книжная палата РБ

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Какие ценнейшие полезные ископаемые таят в себе недра Башкирии и как создавалась первая сводная геологическая карта республики, выяснили в газете «Красная Башкирия» в ноябре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Недра Башкирии таят разнообразнейшие и ценнейшие полезные ископаемые: нефть, каменный уголь, цветные и благородные металлы, железо, хром, поделочные и декоративные камни, всевозможные строительные материалы», — говорится в публикации издания. В республике был подготовлен специальный сборник научных трудов геологов под названием «Геология и полезные ископаемые Башкирии». В одном из своих номеров газета подробно рассказывала об этом событии.

И вот теперь, в результате напряженной работы были подведены итоги всех проделанных геологических исследований на территории республики. «Работники Башкирского геологического управления объединения «Башнефть» и центральных геологических научно-исследовательских учреждений подготовили под общей редакцией Дмитрия Ожиганова впервые для печати сводную геологическую карту Башкирии», — констатировало издание.

Дмитрий Герасимович Ожиганов (1892-1978) был первым доктором геолого-минералогических наук Башкирии. Окончив Московский геологоразведочный институт в 1930 году, работал в Башкирском геологическом управлении, созданном в сентябре того же года. Во время Великой Отечественной войны коллектив управления проводил работу по обеспечению оборонной промышленности страны стратегическим минеральным сырьем. Деятельность Ожиганова была связана с геологией, стратиграфией — изучением последовательности формирования комплексов горных пород. Под руководством профессора Ожиганова составлены геологические карты и карты полезных ископаемых Башкирии. Его именем названа пещера в Бурзянском районе республики.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.