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5 октября Четверг

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В Уфе в микрорайоне «Колгуевский» открылась новая школа

ОБЩЕСТВО

В Уфе в микрорайоне «Колгуевский» открылась новая школа

Фото: автор

В Уфе в микрорайоне «Колгуевский» открылась новая школа

Фото: автор

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Музыка, ростовые куклы и много шаров. Это лишь приложение к самому главному подарку для жителей микрорайона «Колгуевский» в Уфе. Сегодня, 5 октября, здесь открылся современный новый лицей №160.

Торжественной линейкой встретили ученики и педагоги почетных гостей. Среди них — заместитель премьер-министра Правительства республики Николай Хорошилов, министр образования республики Гульназ Шафикова, представители администрации Уфы и депутаты Госдумы РФ.

Лицей №160 в микрорайоне «Колгуевский» рассчитан на 550 мест. Строили новый образовательно-спортивный комплекс с привлечением средств из федерального бюджета. Правительством республики выделена субсидия по распоряжению Правительства РФ.

«Поздравляю вас с большим событием, хотя это будет мало сказано. Руководство Башкортостана и лично глава республики Рустэм Закиевич Хамитов уделяют первоочередное внимание развитию образования. И строительство этой замечательной школы — свидетельство этому. Этот лицей — лучший в городе Уфе и далеко за ее пределами. Огромное спасибо строителям, которые не просто отработали, они вложили сюда душу. Школа получилась красивой и неординарной», — сказал Николай Хорошилов.

Лицей появился на месте бывшего частного сектора. Это здание сложной формы и переменной этажности, состоящее из пяти блоков. В первом обустроили спортивные секции, основной спортивный зал, гимнастический, раздевалки и душевые. Во втором и третьем — учебные кабинеты, мастерские и лаборатории. В четвертом — кабинеты для младших классов, для которых предназначен отдельный вход. В пятом — пищеблок и обеденный зал столовой. В новом лицее также обустроен актовый зал на 300 мест.

В классах для удобства учителей и школьников есть интерактивные наборы современного оборудования, электронная библиотека, медиатека, компьютерные классы.

«Это самая современная школа на территории Башкирии, — заверила министр образования республики Гульназ Шафикова. – Здесь собрался хороший педагогический коллектив — одни из самых лучших учителей Уфы».

Гости новой школы посетили урок географии, где ученики рассказали о своих любимых местах в столице Башкирии. Учительница спросила мнение не только учащихся, но и властей. Вице-премьер Правительства республики Николай Хорошилов попросил отложить этот момент, так как он хочет показать новую уфимскую набережную, которая станет одной из лучших в России. А министр образования региона Гульназ Шафикова отвела бы гостей Уфы в Русский драматический театр, чтобы окунуться в культуру и искусство. После гости лицея посетили кабинеты химии, биологии, труда, которые оборудованы по последнему слову техники.

Еще одно преимущество лицея №160 — настоящее футбольное поле с искусственным покрытием, различные спортивные и игровые площадки.

Также строители учли безопасность пребывания детей в школе и доступность в образовательное учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья: для них предусмотрен доступ на все этажи здания и самостоятельный въезд на территорию школы. Входную группу оснастили пандусом с твердым покрытием и противоскользящей защитой. Внутри здания есть лифты для более комфортного перемещения учащихся с инвалидностью.

Теги: образование, новая школа
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