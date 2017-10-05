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5 октября Четверг

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В Уфе прошел праздник людей старшего поколения

ОБЩЕСТВО

В Уфе прошел праздник людей старшего поколения

Фото: администрация г. Уфы

В Уфе прошел праздник людей старшего поколения

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 октября в рамках празднования Международного дня пожилых людей в уфимском Конгресс-холле состоялся гала-концерт VI Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!».

«Гала-концерт — это вершина мероприятий, прошедших по городам и районам. Две тысячи участников соревновались, и сегодня 500 человек приехали, чтобы показать, что у нас есть в творчестве людей старшего поколения, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова,

Жители и гости столицы увидели яркий и красочный праздничный концерт, который собрал на одной сцене лауреатов со всех уголков республики. Конкурс проходил в семи территориальных зонах Башкортостана. В концертной программе приняли участие исполнители народных и эстрадных песен и танцев, мастера художественного слова, сольные исполнители и творческие коллективы.

Как сообщили в администрации столицы, в гала-концерте принимали участие и артисты Кировского района Уфы. Александр Тихонов получил Гран-при городского этапа конкурса, именно он исполнил финальную песню «Я люблю тебя, жизнь». Людмила Тимашева удостоена специального диплома от имени заслуженной артистки России Назифы Кадыровой «За стремление к сохранению традиций».

Теги: День пожилых людей, фестиваль
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