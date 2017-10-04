УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кандры Туймазинского района планируется завершить уже в ноябре. В нем будут функционировать два бассейна, спортивный зал, сауна, солярий, кабинет для массажа, зал аэробики и тренажерный зал.

«Кандринский сельсовет издавна славится богатыми спортивными традициями, но спортивной инфраструктуры для желающих заниматься спортом недостаточно. Имеющиеся на сегодняшний день спортивные залы перегружены работой, отсутствуют специализированные залы для занятий боксом, борьбой, гимнастикой. Также нет помещений для занятий зимними видами спорта. Введение в строй нового современного физкультурно-оздоровительного комплекса позволит открыть новые спортивные кружки и секции», — рассказали агентству «Башинформ» в районной администрации.

Строительство спортивного комплекса ведется в рамках республиканской программы «100 объектов — к 100-летию Башкортостана». В нее вошли еще три социально значимых объекта города Туймазы — строительство детской поликлиники, II очереди УСЛК «Туймазы-Арена» и реконструкция систем теплоснабжения.

Указ о праздновании 100-летия образования Башкортостана, которое будет отмечаться в 2019 году, подписал Президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу 17 июля 2016 года.

Тогда же глава республики Рустэм Хамитов выступил с инициативой проведения масштабной акции «100 объектов — к 100-летию Башкортостана».

«Надеюсь, что вместе с нашими гражданами мы сможем предложить такого рода объекты и построить их. В любом городе нашей республики, в каждом муниципалитете появятся новые, красивые, нужные и востребованные людьми здания и сооружения. Давайте возьмемся за эту задачу и построим к нашему юбилею 100 новых, красивых, больших и очень важных сооружений», — подчеркнул руководитель региона.