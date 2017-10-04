Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.78 ↓

EUR 67.93 ↑

5 октября Четверг

Уфа   °

В селе Кандры появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

СПОРТ / 100 лет Республике

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кандры Туймазинского района планируется завершить уже в ноябре. В нем будут функционировать два бассейна, спортивный зал, сауна, солярий, кабинет для массажа, зал аэробики и тренажерный зал.

«Кандринский сельсовет издавна славится богатыми спортивными традициями, но спортивной инфраструктуры для желающих заниматься спортом недостаточно. Имеющиеся на сегодняшний день спортивные залы перегружены работой, отсутствуют специализированные залы для занятий боксом, борьбой, гимнастикой. Также нет помещений для занятий зимними видами спорта. Введение в строй нового современного физкультурно-оздоровительного комплекса позволит открыть новые спортивные кружки и секции», — рассказали агентству «Башинформ» в районной администрации.

Строительство спортивного комплекса ведется в рамках республиканской программы «100 объектов — к 100-летию Башкортостана». В нее вошли еще три социально значимых объекта города Туймазы — строительство детской поликлиники, II очереди УСЛК «Туймазы-Арена» и реконструкция систем теплоснабжения.

Указ о праздновании 100-летия образования Башкортостана, которое будет отмечаться в 2019 году, подписал Президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу 17 июля 2016 года.

Тогда же глава республики Рустэм Хамитов выступил с инициативой проведения масштабной акции «100 объектов — к 100-летию Башкортостана».

«Надеюсь, что вместе с нашими гражданами мы сможем предложить такого рода объекты и построить их. В любом городе нашей республики, в каждом муниципалитете появятся новые, красивые, нужные и востребованные людьми здания и сооружения. Давайте возьмемся за эту задачу и построим к нашему юбилею 100 новых, красивых, больших и очень важных сооружений», — подчеркнул руководитель региона.

Теги: спортивный комплекс
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть