Жители Башкирии продолжают присылать предложения в поддержку башкирского языка Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии продолжают присылать предложения в поддержку башкирского языка Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Башкортостане продолжается прием предложений, которые касаются изучения башкирского языка. Все идеи аккумулируются в Исполкоме Всемирного курултая башкир. По словам председателя Исполкома ВКБ Амира Ишемгулова, все предложения будут внимательно изучены и приняты во внимание при разработке проекта госпрограммы, направленной на сохранение и развитие башкирского государственного языка. Лучшие идеи будут представлены к финансированию из фонда поддержки языков, созданного по указу Главы РБ.

Жители республики довольно активно включились в «лингвистическую акцию». Многие предложения касаются популяризации башкирского языка, в том числе и среди детей дошкольного возраста. Так, одно из предложений касается перевода на башкирский язык популярных мультфильмов, которые были бы интересны малышам. Для тех, кто уже научился читать, предлагают выпускать двуязычные (на башкирском и русском или башкирском и английском) развивающие книги, которые должны быть доступны в большинстве магазинов республики.

Уроки для школьников, которые не являются носителями башкирского языка, предлагают сделать максимально полезными для «взрослой» жизни: например, научить учеников основам разговорной речи и работе с документами на башкирском языке. Сразу несколько авторов в своих письмах указали, что в школьный курс башкирского нужно добавить элементы краеведения: рассказать об особенностях природы, животном мире, истории и культурном наследии региона.

Также звучат предложения о необходимости проведения конкурсов на башкирском языке, организации дополнительного образования и даже создании отдельной образовательной платформы для онлайн-обучения языку по аналогии с популярным ресурсом lingualeo.

Напомним, свои идеи и предложения можно направлять на электронную почту: kurultay-ufa@mail.ru.

Какие еще предложения поступили на этот адрес, читайте в материале ИА «Башинформ»

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