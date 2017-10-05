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Рустэм Хамитов поздравил педагогов республики с Днем учителя

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поздравил педагогов республики с Днем учителя Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поздравил педагогов республики с Днем учителя Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил преподавательское сообщество республики с Международным днём учителя.

«Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с Международным днём учителя!

Этот праздник дорог каждому из нас. Он возвращает в памятные школьные и студенческие годы, даёт возможность выразить искреннюю признательность наставникам, подчёркивает высокую значимость благородного учительского труда.

Ваша профессия немыслима без творческого поиска и постоянного самосовершенствования. Система образования объединяет опытных мастеров и молодых талантливых педагогов, множество учительских династий, для которых работа с детьми стала настоящим призванием.

В республике создаются достойные условия для вашей успешной работы, повышения статуса педагогической профессии. Вы открываете перед учениками мир новых знаний, воспитываете у них самостоятельность и стремление к постоянному росту, закладываете личным примером высокие нравственные ориентиры.

Благодарю вас за добросовестный труд, мудрость и самоотверженность, терпение и искреннюю любовь к детям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и успехов во всех добрых делах!», – говорится в поздравлении.

Теги: образование, поздравление, глава рб
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