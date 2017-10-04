УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Плетки, девушки-ковбои и кантри-музыка. Такая атмосфера царила на «Уфа-Арене» перед матчем «Салават Юлаев»- СКА, который прошел под эгидой «верхом на звезде». Первый период стартовал с напора гостей из Петербурга. «Юлаевцы» держались ровно половину. Затем хозяева льда дважды удалились, за что и были наказаны двумя шайбами в исполнении Херсли Патрика и Ильи Ковальчука. Третье взятие ворот уфимской дружины состоялось через несколько минут. Автором записали Александра Барабанова.

Эркка Вестерлунд не стал ждать и собрал подопечных, взяв тайм-аут. После «юлаевцы» заиграли по-другому. Но все равно ушли на первый перерыв со счетом 0:3.

Дальше игра складывалась по сценарию СКА. «Уфа-Арена» освистывала чуть ли не каждое действие гостей. Ближе к середине второй двадцатиминутки подопечные Олега Знарка в четвертый раз огорчили Скривенса. Канадский голкипер отправился отдыхать. В ворота «Салавата» встал 21-летний Иван Федотов. Но и это не помогло. После свистка арбитра на скамейку оштрафованных поехал Линус Умарк и вышел, когда на табло сменился счет — 0:5. Но шведский легионер позднее реабилитировался, закатив шайбу за спину Игоря Шестеркина. Правда, судьи после видеопросмотра не засчитали гол, оправдав это «атакой вратаря». Трибуны заревели, а юный уфимец Искандер расплакался. Детские слезы клуб компенсировал подарком.

В третьем периоде «зеленая машина» доказала, что еще не все потеряно. Счет размочил Теему Хартикайнен с передачи Йонаса Кемпайнена. После знаменитый любитель жесткой игры Григорий Панин подвел команду. Ударив соперника коленом, защитник отправился сразу в раздевалку. Пара Ковальчук и Дацюк через секунду наказали уфимцев — 1:6.

Следующий матч «Салават» проведет 6 октября с омским «Авангардом».