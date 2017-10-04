УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин пришел в гости к парализованной поклоннице. Как рассказал сам исполнитель, в городе Новый Уренгой, где проходят его концерты, Радику преподнесли цветы и записку. Сиделка пожилой парализованной женщины сообщила певцу, что ее клиентка мечтает увидеть своего кумира:

«Радик, я работаю сиделкой. Я совсем о тебе не знала. Я ухаживаю за больной женщиной, она меня познакомила через интернет с твоим творчеством. Вы как человек и как певец мне понравились. Есть мечта у этой женщины: увидеть вас, но по деньгам нам не под силу. Она Бога просто молила, чтобы вы приехали в Уренгой. Если у вас получится, вы не могли бы со мной хотя бы на минутку к ней съездить», — написала женщина.

Популярный исполнитель не мог пройти мимо такой просьбы и пришел к своей поклоннице домой. Радик поцеловал женщину, побеседовал с ней, а она, в свою очередь, пожелала ему здоровья и успехов. Поступок певца, выложенный в соцсети, вызвал у фанатов волну восторга.