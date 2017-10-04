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4 октября Среда

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Вратарь ХК «Салават Юлаев» претендует на место главного голкипера сборной Канады

СПОРТ

Вратарь ХК «Салават Юлаев» претендует на место главного голкипера сборной Канады Фото: ruslan_ahm_47

Вратарь ХК «Салават Юлаев» претендует на место главного голкипера сборной Канады Фото: ruslan_ahm_47

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

31-летний голкипер «юлаевцев» Бен Скривенс в стенах «Уфа-Арены» сегодня, 4 октября, дал большое интервью корреспонденту международного агентства Associated Press. Джеймс Эллингворт специально приехал в столицу Башкирии пообщаться с вратарем «Салавата».

Дело в том, что Скривенс сейчас один из главных претендентов на звание основного вратаря сборной Канады. Игрок команды мастеров, скорее всего, будет защищать цвета канадской команды на Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом сообщает руководитель пресс-службы «Салавата Юлаева» Руслан Ахмедьянов на своей странице в «Инстаграм».

«Сегодня вечером наш «пьюр бритиш» работает на «Уфа-Арене» на матче со СКА, а вечером покидает наш континент», — добавил представитель уфимского клуба.

Напомним, встреча «Салавата Юлаева» и питерского СКА начнется сегодня в 19 часов по местному времени.

Теги: хоккей, Салават Юлаев, Бен Скривенс
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