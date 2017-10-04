УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня состоялось всероссийское селекторное совещание по исполнению проекта «Местный дом культуры». Федеральные кураторы проекта «Единой России», который направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры, Ольга Казакова и Ольга Ярилова обсудили ситуацию в регионах страны и ответили на вопросы региональных исполнителей. На начало октября 40 регионов России вышли в лидеры, 23 региона имеют хорошие темпы исполнения и семь регионов числятся в отстающих.

В Уфе для участия в селекторном совещании собрался Общественный совет проекта под руководством Александра Кузьменко. Было отмечено, что Башкортостан находится в лидерах сразу по нескольким позициям. Согласно распределению субсидий по проекту «Местный дом культуры», в 2017 году республика получила 46 млн рублей из выделенных 1 млрд 400 млн. Это третье место по размеру субсидии среди регионов России.

Участие в проекте принимают 32 муниципальных образования. Финансовые средства поступили еще в конце июня. Каждый дом культуры получил около 1 млн рублей на различные нужды: световое и звуковое оборудование, одежду сцены, музыкальные инструменты, мебель, костюмы, инвентарь. В сентябре, октябре и ноябре во всех муниципалитетах, которые принимают участие в проекте, проводятся презентации и открытия обновленных домов культуры. Кураторы проекта и члены Общественного совета принимают участие в мероприятиях.

Проект «Местный дом культуры» будет реализовываться в течение трех лет с 2017 по 2019 годы. Как сообщила начальник отдела социокультурной деятельности Министерства культуры РБ Альбина Юлдашбаева, на 2018 год для Башкортостана заложены средства в размере 66 млн рублей федеральных средств на условиях софинансирования республиканским Министерством культуры 12%. Размер выделяемой суммы зависит от количества домов культуры по региону. Новый сбор заявок будет объявлен после отчета по текущему году.