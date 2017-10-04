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4 октября Среда

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В Уфе обсудят значение Октябрьской революции 1917 года

КУЛЬТУРА

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится Республиканская научная конференция на тему «Революция 1917 года. Башкортостан», посвященная 100-летию революции 1917 года в России. Мероприятие пройдет 23 октября на базе Республиканского музея Боевой Славы.

Конференция будет проводитьcя под эгидой министерств культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан. Основная цель конференции — сквозь опыт прошедшего столетия осмыслить значение революции 1917 года на ход развития истории России и Башкортостана. К участию приглашаются музейные специалисты, ученые и преподаватели, занимающиеся проблемами революции 1917 года. Формат конференции предполагает обмен опытом среди участников, сообщили организаторы.

Для участия в работе конференции необходимо прислать заявки участников с докладами и без докладов до 10 октября 2017 года в электронном виде на адрес museumforum@mail.ru. По материалам конференции будет издан сборник тезисов докладов.

Теги: Октябрьская революция, научная конференция
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