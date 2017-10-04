«Салават Юлаев» принимает на своем льду питерский СКА Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» принимает на своем льду питерский СКА Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Юлаевцы» начали вторую домашнюю серию неудачно, уступив «Югре» в серии буллитов – 1:2. Сегодня, 4 октября, уфимский клуб принимает на своем льду питерский СКА – дружину, которая еще ни разу не проиграла в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас в активе гостей из северной столицы 48 очков. Первое место в западной конференции петербургские хоккеисты себе обеспечили.

«Салават Юлаев» находится на шестой строчке Востока, заработав в 16 матчах 27 очков. С середины сентября «зеленая машина» больше проигрывала, чем выигрывала. Именно эти факты дают экспертам и букмекерам полагать, что хозяева льда сегодня столкнутся с грозной атакой и грамотной обороной СКА. Поэтому много шайб ждать не стоит.

Начало встречи «Салават Юлаев» – СКА в 19 часов по уфимскому времени. Билеты здесь.