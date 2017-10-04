Сегодня в Уфе соберутся самые яркие самодеятельные артисты «серебряного возраста» Фото: администрация г.Уфы Сегодня в Уфе соберутся самые яркие самодеятельные артисты «серебряного возраста» Фото: администрация г.Уфы

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 4 октября, в рамках празднования Международного дня пожилых людей в Уфе состоится Гала-концерт VI Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Жителей и гостей столицы ожидает яркий и красочный праздничный концерт. Он соберет на одной сцене лауреатов со всех уголков республики — финалистов зональных этапов, которые проходили в течение года в городах и районах РБ. Всего в творческом состязании в этом году участвовали 2,5 тысячи человек. Самый пожилой — 88-летний участник конкурса.

В концертной программе примут участие исполнители народных и эстрадных песен и танцев, мастера художественного слова, сольные исполнители и творческие коллективы.

Вход свободный, начало в 17.00.