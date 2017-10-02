УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2019 году к 100-летию образования Башкортостана «Почта России» сделает подарок жителям республики и организует выпуск тематической почтовой продукции, посвященной знаковому событию: конверта, штемпеля первого дня и марки.

Как рассказал агенству «Башинформ» представитель регионального управления Федеральной почтовой службы Борис Слуцкий, заявка на выпуск памятной почтовой продукции будет подана в издательский торговый центр «Марка» в первом квартале 2018 года.

«Подобную тематическую продукцию мы выпускали к таким крупным событиям как 450-летие вхождения Башкирии в состав России в 2007 году и саммиты ШОС и БРИКС в 2015 году. В первом случае тираж марки был 450 тысяч экземпляров, были выпущены маркированный конверт первого дня, штемпель первого дня и юбилейный штемпель с символикой праздника. По саммитам была выпущена марка тиражом 420 тысяч и также конверт, штемпель первого дня и юбилейный штемпель. Причем, торжественная церемония специального гашения почтовой продукции к данному событию проходила и в Москве, и Уфе. Уникальность гашения первого дня заключена в том, что штемпель, которым гасится почтовая продукция, действует только в течение одного дня, вся почтовая продукция с его оттиском становится раритетом. В случае с выпуском памятной почтовой продукции к 100-летию республики, схема будет примерно такой же. Что будет изображено на марке, зависит от того, какая символика будет утверждена руководством региона. В среднем тираж марок для таких значимых событий — от 150 тысяч и выше», — пояснил Борис Слуцкий.