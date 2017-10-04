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В Башкортостане появится профильный лицей для одарённых детей

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане появится профильный лицей для одарённых детей

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкортостане появится профильный лицей для одарённых детей

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Одной из тем встречи Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с заслуженными педагогами республики стала работа с одарёнными детьми.

По словам учителя математики уфимского лицея № 153, заслуженного учителя РБ Михаила Саханевича, сегодня во многих регионах созданы профильные специализированные лицеи, привлекающие к себе наиболее перспективных школьников, победителей олимпиад и из других субъектов, в частности, Башкортостана. Для воспитанников там созданы все условия – от технического оснащения до проживания и стипендии. В республике такие заведения, как правило, работают на платной основе.

– Чиновничество нацелено на отторжение любых инициатив. Кто мешал нашему министерству выйти с инициативой сделать такое обучение бесплатным? Для нас – мощной, большой республики – это вообще не вопрос, – сказал Рустэм Хамитов, дав поручение вице-премьеру Правительства РБ Салавату Сагитову. – Прошу разобраться и доложить: что сделано, чтобы создать равные, а ещё лучше преимущественные условия, чтобы дети не уезжали из нашей республики?

Михаил Саханевич предложил создать в республике специализированный лицей физико-математического или более широкого профиля. Эту идею поддержала и учитель математики уфимского лицея № 60, заслуженный учитель России Нина Ускова, которая отметила, что работа с талантливыми детьми, внедрение инновационных методик преподавания широко развивалось в республике ещё в 1990-е годы, но не получило соответствующей поддержки на республиканском уровне. По её мнению, для оперативного исправления ситуации необходимо возрождать авторские школы, где педагоги-новаторы могли бы реализовать свои наработки.

– Стыдно за то, что эти сигналы были поданы ещё 15-20 лет назад. До сих пор многие чиновники идут вперёд с головой, повернутой назад. Это просто чёрствые душой люди, не способные к нормальной работе в той должности, которую сегодня занимают или занимали в то время, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Поправим ситуацию в ближайшее время. Будет план деятельности и министерства, и нашего Правительства. Будет заложено финансирование. Мы найдём базовое учебное заведение, которое облагородим, приведём в порядок и начнём настоящую работу в этой части.

Ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин сообщил, что первые шаги в этом направлении уже делаются. В частности, на базе вуза сформирован образовательный центр для одарённых детей по типу сочинского «Сириуса».

Теги: образование, глава рб
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