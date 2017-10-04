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4 октября Среда

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В ноябрьские праздники со станций Куйбышевской железной дороги будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования

ОБЩЕСТВО

В ноябрьские праздники со станций Куйбышевской железной дороги будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования Фото: Олег Яровиков

В ноябрьские праздники со станций Куйбышевской железной дороги будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период празднования Дня народного единства и последующие выходные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба КЖД в Башкирском регионе. Поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, связывая станции Куйбышевской железной дороги с Москвой:

поезд №222/221 сообщением Москва – Пенза, отправлением из Москвы 4 ноября, из Пензы 5 ноября;

поезд №114/221 сообщением Москва – Пенза, отправлением из Москвы 3 ноября, из Пензы 6 ноября;

поезд №239/240 сообщением Уфа – Самара – Москва, отправлением из Уфы 2 и 6 ноября, из Москвы 3 и 7 ноября.

Продажа проездных документов на дополнительные поезда уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах и через Интернет – на официальном сайте ОАО «РЖД».

Теги: железная дорога
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