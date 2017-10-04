УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Кредитные правозащитники ОНФ помогли жителям Башкирии составить и подать коллективную жалобу на бездействие правоохранителей в Генеральную прокуратуру РФ. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» продолжают оказывать помощь клиентам скандально известного в Уфе медцентра, расположенного по адресу: ул. Губайдуллина, 3.

Пациентов центра под разными предлогами приглашали на бесплатную диагностику, а в итоге навязали неподъемные кредиты на услуги сомнительного качества. Они неоднократно обращались с заявлениями в правоохранительные органы, требуя привлечь к ответственности сотрудников центра и расторгнуть кредитные договоры, которые их убеждали заключать, вводя в заблуждение. Однако все эти обращения и жалобы остались без должного внимания со стороны полиции, сообщается на сайте ОНФ. Активисты проекта «За права заемщиков» уже больше года помогают пострадавшим жительницам Уфы. И каждый раз в обращениях и жалобах фигурирует уже знакомая схема: с потенциальными клиентами по телефону связываются сотрудники call-центра, граждан уговаривают пройти бесплатную диагностику состояния здоровья. Получив согласие, сотрудники центра просят клиентов обязательно захватить с собой паспорт. Позже граждан убеждают в том, что им жизненно необходимо пройти курс лечебных процедур, без которых их здоровью угрожает опасность. А поскольку курс лечения «очень эффективен», то и стоит он недешево. Но сотрудники центра готовы пойти навстречу своим клиентам и помогут оформить услугу в рассрочку. Но после у граждан на руках оказываются не договоры рассрочки, а кредитные договоры с банками – партнерами медцентра.

Проданные в кредит услуги отрабатываются формально, с нарушениями элементарных требований гигиены и безопасности для здоровья. Например, массаж проводится в помещении, куда могут войти посторонние, а внутривенные инъекции делают без опроса о наличии аллергии к веществу и ознакомления с медицинской картой пациента. Однако расторгнуть договор и вернуть деньги люди не могут даже по решению суда.

Кредитные правозащитники проекта ОНФ «За права заемщиков» совместно с региональным штабом Народного фронта в Республике Башкортостан оказывают клиентам центра юридическую поддержку. Отношение правоохранителей и местной прокуратуры к ситуации вокруг скандального медцентра, большое количество жалоб пострадавших и отказов правоохранителей вынудило кредитных правозащитников проекта ОНФ «За права заемщиков» оформить коллективную жалобу от пострадавших на бездействие полиции в Генпрокуратуру РФ.

«Наш опыт в Башкирии и в других регионах показывает, что каждая такая история – это длительное и непростое дело. Вся последовательность действий организаторов и сотрудников таких клиник, центров и салонов красоты направлена на введение граждан в заблуждение и отъем у них денег. Однако каждый отдельный элемент схемы сам по себе закону не противоречит. Именно поэтому полиция не горит желанием квалифицировать это как правонарушение, принимать меры и возбуждать производство по статье «Мошенничество». Но даже внушительное количество пострадавших и регулярные сюжеты на телевидении почему-то не наводят полицейских на мысль рассмотреть всю эту схему целиком – от затягивания граждан на бесплатную процедуру до реорганизации юридического лица этих клиник и салонов, чтобы максимально затруднить возврат клиентам денег даже через суд. Мы будем продолжать добиваться, чтобы полиция научилась пресекать подобные истории и адекватно реагировать на обращения граждан», – заверил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.