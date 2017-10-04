В Уфе с Днем пожилых людей поздравили постояльцев Чрезвычайного фонда Фото: Служба спасения 112







В Уфе с Днем пожилых людей поздравили постояльцев Чрезвычайного фонда Фото: Служба спасения 112

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе с Днем пожилых людей поздравили постояльцев Чрезвычайного жилищного фонда столицы, где получают кров, тепло и уют люди, оставшиеся без жилья в результате пожаров или других происшествий чрезвычайного характера.

Праздничное мероприятие организовали сотрудники фонда и коллектив подросткового клуба «Апельсин». В этот вечер для пенсионеров накрыли праздничный стол, в их честь звучали теплые слова поздравления, а юные воспитанники подросткового клуба подготовили концертную программу в стиле «ретро».

«Эти пенсионеры прожили непростую жизнь и сейчас особенно нуждаются в поддержке. Праздник в их честь и теплая атмосфера, которую удалось создать, помогут им хотя бы ненадолго забыть обо всех проблемах, окунуться в добрые воспоминания и верить, что впереди их ждет светлая полоса. Ведь не зря среди постояльцев фонда бытует поверье, что для тех, кто проживает в его стенах, светлая полоса обязательно наступит», — сообщает Служба спасения 112.

Чрезвычайный жилищный фонд является филиалом МБУ «Служба спасения 112». В распоряжении фонда находятся комнаты и квартиры в разных точках города, готовые принять до 550 человек.