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Выбор столицы Башкортостана в качестве площадки проведения конгресса «Апимондия-2021» закономерен - Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Выбор столицы Башкортостана в качестве площадки проведения конгресса «Апимондия-2021» закономерен - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Выбор столицы Башкортостана в качестве площадки проведения конгресса «Апимондия-2021» закономерен - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Выбор Уфы в качестве столицы конгресса закономерен, прокомментировал глава республики Рустэм Хамитов решение о проведение в 2021 году в столице Башкортостана Международного конгресса пчеловодов «Апимондия» и выставки «АпиЭКСПО».

«Нигде не уделяется столько внимания пчеловодству, как у нас. Мы бережно сохраняем традиции наших предков по сбору дикого мёда – бортничество. Само понятие «башкирский мёд» давно стало настоящим брендом нашей республики и бесспорным знаком высочайшего качества, — отметил руководитель республики. — Уверен, что проведение конгресса в России придаст новый импульс развитию отрасли пчеловодства, обогатит опыт наших специалистов. В то же время он позволит популяризировать бренд «башкирский мёд» во всем мире, открыть для нашего продукта новые рынки сбыта. Хочу добавить, что победа нашей заявки еще раз подтверждает статус столицы Башкортостана как международного конгрессного центра. Здесь созданы все условия для проведения крупнейших международных мероприятий. Не сомневаюсь, что «Апимондия-2021» пройдёт в России на самом высоком уровне».

Теги: Апимондия
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