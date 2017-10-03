Сергей Гимаев посмертно получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор Фото: cska.ru Сергей Гимаев посмертно получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор Фото: cska.ru

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Заслуженный тренер России, наш земляк, воспитанник хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергей Наильевич Гимаев посмертно получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор. Как сообщает Life, он был номинирован на российскую национальную телевизионную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств за работу на матче молодёжного чемпионата мира Россия — США. Награду за отца получал его сын Сергей Гимаев — младший.

Сергей Наильевич Гимаев — заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР, родился в 1955 году в Брестской области. Начинал тренироваться в школе ХК «Салават Юлаев», где прошёл путь от юношеской команды до взрослой, выступал за клуб СКА (Куйбышев), за армейцев Москвы, за СКА Ленинград. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забил 45 голов. После окончания карьеры игрока окончил Московский государственный областной педагогический институт в Москве, работал детским тренером и директором хоккейной спортивной школы ЦСКА, играл в ветеранской команде «Легенды хоккея СССР». С 2000-х годов Сергей Гимаев являлся экспертом и хоккейным комментатором, в разные годы работая на телеканалах «Россия-1», «Россия-2», «Спорт-1», «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ». Он скончался в марте текущего года на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле, где он работал телекомментатором.